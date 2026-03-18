FT: У Трампа появились противники в движении MAGA из-за войны с Ираном

Спустя почти три недели после начала войны против Ирана у Дональда Трампа появились новые противники — внутри его лагеря сторонников MAGA. Об этом сообщает Financial Times.
Сначала противоречия не выходили в публичное пространство, но недавно Джо Кент, директор Национального контртеррористического центра, ушел в отставку, направив президенту резкое письмо. В нем он открыто выступил против войны в Иране, поскольку страна не представляла непосредственной угрозы«для США, а война была развязана под “давлением” Израиля.
Кроме того, Трамп столкнулся с сопротивлением и других влиятельных правых: бывшим ведущим Fox News Такером Карлсоном, Меган Келли, еще одной бывшей ведущей Fox News, и Джо Рогана, подкастера, который сыграл решающую роль в привлечении избирателей на сторону Трампа на выборах 2024 года.
Ранее Такер Карлсон сделал заявление, что президент США Дональд Трамп был осведомлен о планируемых израильских авиаударах по Ирану, что, по мнению журналиста, делает американского лидера причастным к этим действиям.
А накануне бывший журналист заявил, что ЦРУ требует возбудить против него уголовное дело из-за его контактов с Ираном.