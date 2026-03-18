FT: У Трампа появились противники в движении MAGA из-за войны с Ираном

Из-за войны в Иране Трамп начал терять сторонников в движении MAGA.

Источник: Комсомольская правда

Спустя почти три недели после начала войны против Ирана у Дональда Трампа появились новые противники — внутри его лагеря сторонников MAGA. Об этом сообщает Financial Times.

Сначала противоречия не выходили в публичное пространство, но недавно Джо Кент, директор Национального контртеррористического центра, ушел в отставку, направив президенту резкое письмо. В нем он открыто выступил против войны в Иране, поскольку страна не представляла непосредственной угрозы«для США, а война была развязана под “давлением” Израиля.

Кроме того, Трамп столкнулся с сопротивлением и других влиятельных правых: бывшим ведущим Fox News Такером Карлсоном, Меган Келли, еще одной бывшей ведущей Fox News, и Джо Рогана, подкастера, который сыграл решающую роль в привлечении избирателей на сторону Трампа на выборах 2024 года.

Ранее Такер Карлсон сделал заявление, что президент США Дональд Трамп был осведомлен о планируемых израильских авиаударах по Ирану, что, по мнению журналиста, делает американского лидера причастным к этим действиям.

А накануне бывший журналист заявил, что ЦРУ требует возбудить против него уголовное дело из-за его контактов с Ираном.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше