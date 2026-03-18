Доктор Мясников назвал ошибку в питании, которая приводит к лишнему весу

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» назвал ошибку в питании, которая приводит к лишнему весу.
Эксперт предупредил, что нерегулярное питание, при котором человек ест хаотично, может представлять опасность для здоровья. По его словам, приемы пищи в разное время и их пропуск способны привести к ожирению.
Врач рекомендовал выработать привычку питаться в одно и то же время, подчеркнув, что это способствует улучшению пищеварения и помогает контролировать вес.
Кроме того, врач-терапевт назвал физическую активность главным фактором долголетия. Самый лучший способ улучшить самочувствие — ходьба. Даже подъем и спуск по лестнице вместо поездки на лифте могут укрепить здоровье.
Мясников также призвал зрителей не следовать рекомендациям диетологов и нутрициологов. По словам медика, он с возрастом пришел к пониманию того, что нет необходимости строго придерживаться всех рекомендаций специалистов по питанию.
Помимо этого, ранее телеведущий заявил, что на протяжении уже 50 лет каждый день выпивает небольшую дозу алкоголя. По словам медика, он, как и любой человек, обладает некоторыми вредными привычками.
