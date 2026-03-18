12,8 тысячи школьников заканчивают 11-ый класс в Нижегородской области

«Последний звонок» в школах Нижегородской области в 2026 году состоится 26 мая. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в региональном министерстве образования.
Такая дата рекомендована Министерством просвещения РФ. Выпускные вечера пройдут уже после 27 июня, когда школьники сдадут все экзамены. При этом школы могут самостоятельно ставить даты проведения таких мероприятий.
Всего в этом году в Нижегородской области 9-й класс заканчивают 33,4 тысячи учащихся, а 11-й класс — 12,8 тысячи человек.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что учитель года из Нижнего Новгорода рассказал, должны ли ученики любить педагога.