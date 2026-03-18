«Минскводоканал» назвал график отключения холодной воды в Минске

В квартирах минчан отключат холодную воду по ряду адресов.

Источник: Комсомольская правда

«Минскводоканал» предупредил жителей Минска об отключениях холодной воды в квартирах по ряду адресов.

Так, на предприятии рассказали о плановых регламентных работах на сетях из-за чего в разных районах столицы на несколько часов будет пропадать холодная вода. Отключать воду в квартирах будут в ночное, так и в дневное время.

Согласно графику, в среду, 18 марта, с 09.00 до 18.00 воды не будет в доме № 84 на улице Кропоткина.

В четверг, 19 марта, с 23.00 до 06.00 на улице Ольшевского дома 37/2, 41, Днепровской в 13 доме, Строителей в домах 1, 2, 4, 6. А также днем 19 марта с 09.00 до 14.00 в домах 96 и 98 на улице Нестерова.

В пятницу, 20 марта, отключения холодной воды запланированы на улице Якубовского в домах 38, 42 и 44. А в субботу, 21 марта, с 23.00 до 03.00 воскресенья, 22 марта, по адресу улица Одинцова, дом 103.

В «Минскводоканале» предупредили, что во время работ и в соседних домах возможны перебои с подачей воды или ухудшение ее качества — снижение давления или мутность.

— Рекомендуется заранее запастись водой для бытовых нужд, — посоветовали на предприятии минчанам.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству заняться модернизацией тепловых и электросетей в Беларуси.

К слову, белорусы могут пожаловаться в Госконтроль на качество воды.

А КГК сообщил, что под Могилевом за «лишний» миллион при ремонте дороги оштрафовали предприятие и 30 должностных лиц.

Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше