«Минскводоканал» назвал график отключения холодной воды в Минске

«Минскводоканал» предупредил жителей Минска об отключениях холодной воды в квартирах по ряду адресов.
Так, на предприятии рассказали о плановых регламентных работах на сетях из-за чего в разных районах столицы на несколько часов будет пропадать холодная вода. Отключать воду в квартирах будут в ночное, так и в дневное время.
Согласно графику, в среду, 18 марта, с 09.00 до 18.00 воды не будет в доме № 84 на улице Кропоткина.
В четверг, 19 марта, с 23.00 до 06.00 на улице Ольшевского дома 37/2, 41, Днепровской в 13 доме, Строителей в домах 1, 2, 4, 6. А также днем 19 марта с 09.00 до 14.00 в домах 96 и 98 на улице Нестерова.
В пятницу, 20 марта, отключения холодной воды запланированы на улице Якубовского в домах 38, 42 и 44. А в субботу, 21 марта, с 23.00 до 03.00 воскресенья, 22 марта, по адресу улица Одинцова, дом 103.
В «Минскводоканале» предупредили, что во время работ и в соседних домах возможны перебои с подачей воды или ухудшение ее качества — снижение давления или мутность.
— Рекомендуется заранее запастись водой для бытовых нужд, — посоветовали на предприятии минчанам.
