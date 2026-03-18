Около 100 авиарейсов задерживаются 18 марта в аэропортах Кубани

В аэропорту Краснодара ограничения введены с 10:00 17 марта. По данным онлайн-табло, на вылет опаздывают 22 рейса, 11 из них с 17 марта. Еще 22 рейса задерживаются на прилет, 11 из них должны были приземлиться в краевом центре еще 17 марта.
В аэропорту Сочи ограничения действуют с вечера 17 марта. По данным онлайн-табло, здесь на вылет задерживаются 24 рейса, три из которых ожидают с 17 марта. На прилет опаздывают 22 самолет, два из них со вторника.
«Пассажиров задержанных рейсов обеспечили необходимым и расселены. Спасибо отелям и гостиницам за содействие авиакомпаниям. Экипажами нескольких бортов приняты решения об уходе на запасные аэродромы», — сообщил глава Сочи Андрей Прошунин.
Утром 18 марта в Сочи отменили угрозу атаки БПЛА. Об этом проинформировал оперштаб.