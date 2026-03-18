Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около 100 авиарейсов задерживаются 18 марта в аэропортах Кубани

Из-за угрозы атаки беспилотников работа аэропортов ограничена.

Источник: Аргументы и факты

В аэропорту Краснодара ограничения введены с 10:00 17 марта. По данным онлайн-табло, на вылет опаздывают 22 рейса, 11 из них с 17 марта. Еще 22 рейса задерживаются на прилет, 11 из них должны были приземлиться в краевом центре еще 17 марта.

В аэропорту Сочи ограничения действуют с вечера 17 марта. По данным онлайн-табло, здесь на вылет задерживаются 24 рейса, три из которых ожидают с 17 марта. На прилет опаздывают 22 самолет, два из них со вторника.

«Пассажиров задержанных рейсов обеспечили необходимым и расселены. Спасибо отелям и гостиницам за содействие авиакомпаниям. Экипажами нескольких бортов приняты решения об уходе на запасные аэродромы», — сообщил глава Сочи Андрей Прошунин.

Утром 18 марта в Сочи отменили угрозу атаки БПЛА. Об этом проинформировал оперштаб.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
