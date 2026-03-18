В Воронежской области из-за угрозы обрушения закрыли путепровод

В Нижнедевицком районе Воронежской области 12 марта неожиданно закрыли проезд по путепроводу через дорогу Р-298 Курск-Воронеж — а/д Р-22 «Каспий» на км 0+000 автомобильной дороги «Курск — Борисоглебск» — Курбатово — Землянск. Как сообщили в местной администрации, причиной такого решения стало критичное разрушение пролета моста и риск его обрушения.
Местным жителям в региональном минтрансе предложили временно воспользоваться объездными путями по дорогам:
— Курск — Борисоглебск — Курбатово — Землянск,
— Латная — Нижняя Ведуга,
— Обход Воронежа;
— Р-298 Курск — Воронеж — автомобильная дорога Р-22 «Каспий».
Как долго придется ждать восстановления путепровода, неизвестно.