В Воронежской области из-за угрозы обрушения закрыли путепровод

Проезд стал опасным в Нижнедевицком районе.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнедевицком районе Воронежской области 12 марта неожиданно закрыли проезд по путепроводу через дорогу Р-298 Курск-Воронеж — а/д Р-22 «Каспий» на км 0+000 автомобильной дороги «Курск — Борисоглебск» — Курбатово — Землянск. Как сообщили в местной администрации, причиной такого решения стало критичное разрушение пролета моста и риск его обрушения.

Местным жителям в региональном минтрансе предложили временно воспользоваться объездными путями по дорогам:

— Курск — Борисоглебск — Курбатово — Землянск,

— Латная — Нижняя Ведуга,

— Обход Воронежа;

— Р-298 Курск — Воронеж — автомобильная дорога Р-22 «Каспий».

Как долго придется ждать восстановления путепровода, неизвестно.