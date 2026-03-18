Омский писатель возмутился из-за «адища» на Московке, вспомнив свой роман о мутантах

Омский писатель Виктор Власов кратко, но эпично описал коммунальную ситуацию, свидетелем которой стал, идя по делам со Старой Московки на Московку-2. Его пост-недоумение вышел в паблике «Типичный Омск» во «ВКонтакте».
Напомним, Власов любит предлагать разным местным популярным пабликам жалобы на мелкие и крупные проблемы, описывая их с негодованием.
Так и тут, он сообщил, что на Сибирском проспекте увидел и сфотографировал нечто, что ярко сравнил с адищем в его же романе «Горе земли» (18+) про подростков, которых мутанты утащили под землю.
"… но здесь, видать, эти мутанты выбрались только. И сейчас нам устроят.
Что происходит?", — написал литератор.
Действительно, на фото видны последствия работ с трубами. Которые вроде бы отрывали и затем ремонтировали…
Комментарий о ситуации дала пресс-служба «Тепловой компании», оказалось, что в этом месте устраняли прорыв коммуникаций:
«Сотрудники АО “Тепловая компания” провели необходимые ремонтные работы на тепловых сетях по адресу: Сибирский проспект, д. 2. В настоящее время потребители получают отопление и горячее водоснабжение в полном объеме. Нарушенное благоустройство территории, включая отсутствие плиты перекрытия, будет полностью восстановлено до 28 марта текущего года. Остальные инженерные коммуникации отношения к нашей организации не имеют».
Что интересно, буквально недавно Власов уже у себя в паблике сообщил, что тот самый роман о мутантах и подземельях «Горе земли» будет переиздан благодаря щедрому поклоннику таланта писателя, Леониду. Тот готов профинансировать переиздание в недорогом варианте, затраты могут составить примерно 30 тыс. рублей.
