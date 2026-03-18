Синоптик Тишковец: москвичей ждут теплые выходные

Жителей Москвы в ближайшие выходные ожидает весенняя погода. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, температура воздуха поднимется до +12… +15 градусов.
По его словам, в столичном регионе установится влияние антициклона, благодаря чему будет солнечно и без осадков. Такие показатели могут приблизиться к рекордным значениям для середины марта.
Ночью температура будет держаться около нуля, а днём сохранится комфортное тепло. В воскресенье воздух прогреется до +11… +14 градусов. Отмечается, что подобная погода больше характерна для апреля, чем для марта. При этом уже в начале следующей недели возможны изменения — температура немного снизится, но останется выше климатической нормы.