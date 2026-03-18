Отменили рейс в Дубай из Волгограда 18 марта

Волгоградцы, планировавшие сегодня улететь в Дубай, столкнулись с неприятной новостью: их рейс отменили. Прямой авиарейс FZ 962 из Волгограда в ОАЭ 18 марта не состоится, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта «Сталинград».
Самолет должен был отправиться из Волгограда в Дубай сегодня, 18 марта 2023 года, в 23:20. Однако напротив рейса теперь стоит пометка «Отменен». Причиной такого решения стала объявленная в Волгограде беспилотная опасность.
Важно отметить, что, несмотря на отмену этого международного рейса, все остальные пассажирские самолеты прилетают и вылетают из Волгограда по расписанию. Путешественникам, чьи планы нарушились, рекомендуется связаться с авиакомпанией для уточнения дальнейших действий.