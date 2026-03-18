Четыре уральца лишились недвижимости за фиктивную прописку мигрантов

Конфискация имущества за подобные правонарушения становится обыденной практикой, хотя прецедент был создан недавно — в январе 2025-го. В Нижнем Тагиле впервые в России суд принял решение не о штрафе или тюремном сроке, а об изъятии садового домика, куда хозяин за деньги прописывал жильцов. Обитать в СНТ «новоселы» не планировали — строение слишком ветхое. Худую недвижимость владелец использовал как юридический адрес для нелегальной «крыши».
А в конце февраля не только половину дома, но и огород изъяли у жительницы села Косулино Белоярского района — на своей земле она зарегистрировала семь мигрантов. В тот момент ее душу грели несколько тысяч рублей.
Как пояснили юристы, статья 104.1 УК РФ, предусматривающая конфискацию имущества, в том числе за незаконную прописку, появилась в начале двухтысячных, но до сих пор оставалась «спящей»: суровую меру наказания суды не применяли. Современные реалии спровоцировали иной подход. Впрочем, не все специалисты согласны с усилением наказания.
— Считаю, в таких ситуациях квартира не может быть орудием преступления, в отличие от предмета преступления, поэтому я против конфискации. Иначе подлежат изъятию и помещения, где происходили убийства или иные тяжкие деяния, — считает адвокат Зарина Адыева.
Она подала первую в стране апелляционную жалобу по делу жителя Алапаевска Ильгара Гусейнова. Два года назад он зарегистрировал в своей двушке девять человек, работавших в соседнем поселке. В квартиру они заглядывали редко, в основном чтобы помыться и оставить личные вещи. Ильгар до сих пор утверждает, что ничего незаконного в нелегальном общежитии не видит, к тому же иностранные граждане ему не мешали: он имел другое жилье, а это все равно сдавал в аренду. Апелляцию в Свердловском областном суде приняли. Когда ее рассмотрят, пока неизвестно. Но Ильгар, по нашей информации, скарб жильцов не собирает и за свою недвижимость намерен биться до конца.
А как у соседей?
Винтокрылые машины контролируют каждый квадратный метр стройки, облетая ее по периметру и заглядывая в потайные уголки. Беспилотники способны проникнуть даже в помещение, если дверь открыта, а движущиеся объекты сразу становятся предметом их пристального внимания.
Благодаря умным дронам сотрудники полиции фиксируют вид деятельности рабочих и сверяют его с профессией, указанной в патенте.
— На этом объекте мы проверили 58 иностранных граждан, — рассказал старший референт ОИиОС ГУ МВД России по Пермскому краю Вячеслав Баяндин. — Девять из них не смогли предоставить документы, разрешающие трудовую деятельность в России. В отношении всех составлены протоколы. Юридическому лицу грозит штраф в размере более двух миллионов рублей.