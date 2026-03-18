Четыре уральца лишились недвижимости за фиктивную прописку мигрантов

С начала года уже четыре жителя Свердловской области лишились квартиры, дома или участка за фиктивную регистрацию иностранцев.

Источник: Российская газета

Конфискация имущества за подобные правонарушения становится обыденной практикой, хотя прецедент был создан недавно — в январе 2025-го. В Нижнем Тагиле впервые в России суд принял решение не о штрафе или тюремном сроке, а об изъятии садового домика, куда хозяин за деньги прописывал жильцов. Обитать в СНТ «новоселы» не планировали — строение слишком ветхое. Худую недвижимость владелец использовал как юридический адрес для нелегальной «крыши».

А в конце февраля не только половину дома, но и огород изъяли у жительницы села Косулино Белоярского района — на своей земле она зарегистрировала семь мигрантов. В тот момент ее душу грели несколько тысяч рублей.

Как пояснили юристы, статья 104.1 УК РФ, предусматривающая конфискацию имущества, в том числе за незаконную прописку, появилась в начале двухтысячных, но до сих пор оставалась «спящей»: суровую меру наказания суды не применяли. Современные реалии спровоцировали иной подход. Впрочем, не все специалисты согласны с усилением наказания.

— Считаю, в таких ситуациях квартира не может быть орудием преступления, в отличие от предмета преступления, поэтому я против конфискации. Иначе подлежат изъятию и помещения, где происходили убийства или иные тяжкие деяния, — считает адвокат Зарина Адыева.

Она подала первую в стране апелляционную жалобу по делу жителя Алапаевска Ильгара Гусейнова. Два года назад он зарегистрировал в своей двушке девять человек, работавших в соседнем поселке. В квартиру они заглядывали редко, в основном чтобы помыться и оставить личные вещи. Ильгар до сих пор утверждает, что ничего незаконного в нелегальном общежитии не видит, к тому же иностранные граждане ему не мешали: он имел другое жилье, а это все равно сдавал в аренду. Апелляцию в Свердловском областном суде приняли. Когда ее рассмотрят, пока неизвестно. Но Ильгар, по нашей информации, скарб жильцов не собирает и за свою недвижимость намерен биться до конца.

А как у соседей?

Над одной из стройплощадок Перми взмыли беспилотные летательные аппараты (БПЛА), оснащенные камерами наблюдения. Так началась операция «Нелегальный мигрант» Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Пермскому краю.

Винтокрылые машины контролируют каждый квадратный метр стройки, облетая ее по периметру и заглядывая в потайные уголки. Беспилотники способны проникнуть даже в помещение, если дверь открыта, а движущиеся объекты сразу становятся предметом их пристального внимания.

Благодаря умным дронам сотрудники полиции фиксируют вид деятельности рабочих и сверяют его с профессией, указанной в патенте.

— На этом объекте мы проверили 58 иностранных граждан, — рассказал старший референт ОИиОС ГУ МВД России по Пермскому краю Вячеслав Баяндин. — Девять из них не смогли предоставить документы, разрешающие трудовую деятельность в России. В отношении всех составлены протоколы. Юридическому лицу грозит штраф в размере более двух миллионов рублей.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше