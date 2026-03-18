Красноярец прописал у себя в квартире больше 20 иностранцев и попал под следствие

В Красноярске перед судом предстанет молодой человек, который за деньги зарегистрировал у себя в квартире более 20 иностранцев. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
Факт фиктивной регистрации выявил участковый уполномоченный полиции при проверке достоверности сведений миграционного учета. В ходе следствия стражи порядка выяснили, что с ноября 2024 по апрель 2025 года ранее судимый за имущественное преступление 21-летний житель Красноярска прописал в квартире на улице Светлова 22 иностранных гражданина.
За предоставленную услугу парень брал плату в сумме от 2,5 до 5 тыс. рублей в зависимости от срока регистрации. При этом сам он проживал в той же квартире, где регистрировал иностранцев.
В отношении молодого красноярца было возбуждено и расследовано уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации). Парню грозит до 5 лет лишения свободы.
Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
