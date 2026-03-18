МВД: мошенники в мессенджерах маскируются под официальные сервисы

Преступники под видом официальных сервисов рассылают через мессенджеры сообщения гражданам о том, что в единой базе учёта якобы выявлены расхождения по с их адресом, пользователей пытаются убедить перейти по специальной ссылке, чтобы «избежать ограничений», сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.
После жертва переводится на фальшивую страницу, которая перенаправляет его в чат с мошенническим ботом.
«Бот, притворяясь легитимным сервисом, просит ввести номер телефона, а затем и код из пришедшего СМС. Как только вы его сообщаете, злоумышленники получают полный доступ к вашему аккаунту», — отметило подразделение Министерства внутренних дел РФ в своём Telegram-канале.
В МВД подчеркнули, что реальные уведомления, касающиеся оказания жилищно-коммунальных услуг, направляются гражданам только посредством официальных ресурсов и при условии, что пользователь согласился на такую рассылку.
Напомним, ранее в Министерстве внутренних дел РФ предупредили, что аферисты начали использовать для обмана функцию «секретный чат» в мессенджере Telegram. С её помощью мошенники создают поддельные сообщения, имитирующие уведомления от службы поддержки указанного сервиса. Пользователям предлагают перейти по ссылке якобы для подтверждения аутентификации.