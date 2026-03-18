Медведь напал на американку во дворе ее дома

Медведь напал на американку, которая выгуливала собаку у себя во дворе. Об этом случае в понедельник, 16 марта, написала газета The New York Post.
Инцидент произошел утром 14 марта в пригороде Лос-Анджелеса у подножия горной гряды Сан-Габриэль. Медведь вышел из леса, внезапно приблизился к женщине и поцарапал ей когтями заднюю поверхность голени. Пострадавшая смогла вырваться и убежать вместе с питомцем. Соседи вызвали спасателей, женщину госпитализировали с ранениями.
Спустя несколько часов жители вновь заметили в районе двух медведей, при этом один из них прятался под домом. Отмечается, что подобное нападение на человека здесь произошло впервые.
Один из соседей сообщил, что незадолго до случившегося видел медведицу с детенышем, которая вела себя спокойно и ушла. Другой житель рассказал, что медведь около двух месяцев обитал под его домом и успел повредить тент на автомобиле.
Власти призвали при встрече с хищником сохранять спокойствие, не поворачиваться к нему спиной и медленно отходить, передает NYP.
До этого медведь насмерть задрал туриста в штате Арканзас. Причем буквально за два дня до этого мужчина сфотографировал животное и отправил снимок семье. Шериф округа Гленн Уилер отметил, что невозможно с полной уверенностью утверждать, что это был медведь, до получения результатов вскрытия. Тем не менее все признаки указывают именно на это.