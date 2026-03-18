Имущество Дзепы могут передать Еврейскому кварталу в Нижнем Новгороде

Апелляция оставила в силе решение о передаче государству активов на 600 млн рублей, часть которых планируют отдать под Еврейский квартал.

Нижегородский областной суд оставил в силе решение об изъятии в доход государства имущества предпринимателя Дмитрия Дзепы. Об этом сообщил «Коммерсантъ», уточнив, что все ходатайства ответчика были отклонены, а сумма взыскания, включая доходы от аренды и эквивалент проданных объектов, превысила 600 млн рублей.

Прокуратура доказала, что Дзепа нарушал антикоррупционные запреты в период работы заместителем мэра Нижнего Новгорода в 2002—2005 годах. По версии ведомства, стоимость приобретенной им недвижимости не соответствует легальным доходам. Сам предприниматель настаивал на законности своих средств и просил вызвать свидетелей, но суд не нашел оснований для отмены решения первой инстанции.

В ходе заседания стало известно, что конфискованные объекты на улице Грузинской могут быть переданы городу для развития Еврейского квартала. Соответствующее обращение к президенту Владимиру Путину ранее направили губернатор Глеб Никитин и главный раввин России Берл Лазар. Несмотря на резолюцию главы государства «согласен», суд счел, что это письмо не относится к предмету спора об изъятии активов.

Ранее сообщалось, что имущество Дмитрия Дзепы передают Нижнему Новгороду.