Семитонный метеор взорвался над США, напугав местных жителей: его сняли на видео

Семитонный метеор взорвался над США, напугав местных жителей.

Источник: Комсомольская правда

Семитонный метеор напугал жителей Кливленда, которые опасались взрыва небесного тела. Об этом сообщает AP News.

Американское метеорное общество получило сообщения из Висконсина и Мэриленда. Жители нескольких штатов заметили яркий свет в небе, несмотря на то, что это было утром по местному времени. В NASA позднее подтвердили, что это был метеор диаметром почти два метра.

Впервые он появился в 80 км над озером Эри в штате Огайо. Он пролетел более 55 километров через верхние слои атмосферы, прежде чем распался. При его распаде высвободилась энергия, которая эквивалентна 250 тоннам тротила, это и вызвало взрыв.

Сотрудники Национальной метеорологической службы в Кливленде также слышали чувствовали вибрации. Однако предварительных сообщений об обнаружении каких-либо обломков не поступало. Наиболее вероятно, что он сгорел в атмосфере.

Ранее KP.RU писал, что метеорит размером в несколько десятков сантиметров разрушился в районе Черноморского побережья. Существует вероятность, что наблюдавшийся объект был техногенного происхождения.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
