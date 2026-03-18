Семитонный метеор взорвался над США, напугав местных жителей: его сняли на видео

Семитонный метеор напугал жителей Кливленда, которые опасались взрыва небесного тела. Об этом сообщает AP News.
Американское метеорное общество получило сообщения из Висконсина и Мэриленда. Жители нескольких штатов заметили яркий свет в небе, несмотря на то, что это было утром по местному времени. В NASA позднее подтвердили, что это был метеор диаметром почти два метра.
Впервые он появился в 80 км над озером Эри в штате Огайо. Он пролетел более 55 километров через верхние слои атмосферы, прежде чем распался. При его распаде высвободилась энергия, которая эквивалентна 250 тоннам тротила, это и вызвало взрыв.
Сотрудники Национальной метеорологической службы в Кливленде также слышали чувствовали вибрации. Однако предварительных сообщений об обнаружении каких-либо обломков не поступало. Наиболее вероятно, что он сгорел в атмосфере.
