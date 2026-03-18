Следствие возобновило расследование о взятках в отношении миллиардера Мацоцкого

Следователи снова заинтересовались миллиардером Мацоцким.

Источник: Комсомольская правда

Следователи снова приступили к расследованию дела о взятках в отношении IT-бизнесмена и миллиардера Сергея Мацоцкого. Предприниматель опять заочно арестован. Об этом со ссылкой на документы суда сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в первый раз уголовное дело по факту дачи взятки в особо крупном размере в отношении Мацоцкого возбудили в апреле 2025 года. Но позже расследование прекратили из-за непричастности миллиардера к преступлению.

Соответствующее постановление отменили в сентябре прошлого года. И сейчас бизнесмену вменяют сразу два эпизода по части 5 ст. 291 УК РФ (Дача взятки в особо крупном размере). Мацоцкий объявлен в международный розыск и заочно арестован в России.

Напомним, Сергей Мацоцкий является предпринимателем и инвестором в сфере IT. До апреля 2020 года был основателем и совладельцем компании IBS. Он также входил в советы директоров Альфа-банка и «Вымпелкома», но в 2021 и 2022 годах покинул посты.

Сергей Мацоцкий — российский IT-предприниматель и инвестор, сооснователь крупнейшей отечественной ИТ-компании IBS и основатель холдинга «ГС-Инвест». Его деятельность связана с развитием IT-рынка в России, созданием масштабных проектов и инвестициями в технологии. Летом бизнесмен попал под уголовное дело: вспоминаем главное из его биографии.
Читать дальше