Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Екатеринбургский священник призвал сделать символом России монархию

Священник из Екатеринбурга призвал сделать символом России самодержавие.

Источник: Комсомольская правда

Священник из Екатеринбурга Максим Миняйло призвал сделать символом России самодержавное монархическое правление. Такое заявление протоиерей сделал после поста в telegram-канале «МИГ России», где символом России предложили сделать собственную орбитальную космическую станцию.

— Думается, станция, безусловно, нужна. Однако для цивилизационного символа России, мягко говоря, слабовато и не концептуально, а вот возродить самодержавное монархическое правление будет в самый раз. Нам не вовне, не в космос нужно, нам в себя нужно придти, — передает слова протоирея Максима Миняйло пресс-служба Храма на Крови.

По мнению протоирея, прежде чем строить станцию и продолжать исследование космоса, нужно «вернуться к себе, тогда и космос вернется к нам».