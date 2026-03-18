Екатеринбургский священник призвал сделать символом России монархию

Священник из Екатеринбурга Максим Миняйло призвал сделать символом России самодержавное монархическое правление. Такое заявление протоиерей сделал после поста в telegram-канале «МИГ России», где символом России предложили сделать собственную орбитальную космическую станцию.
— Думается, станция, безусловно, нужна. Однако для цивилизационного символа России, мягко говоря, слабовато и не концептуально, а вот возродить самодержавное монархическое правление будет в самый раз. Нам не вовне, не в космос нужно, нам в себя нужно придти, — передает слова протоирея Максима Миняйло пресс-служба Храма на Крови.
По мнению протоирея, прежде чем строить станцию и продолжать исследование космоса, нужно «вернуться к себе, тогда и космос вернется к нам».