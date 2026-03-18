Врачи рассказали, какие полезные напитки можно пить беременным

Важно, чтобы в организм мамы поступало достаточное количество жидкости.

Источник: Нижегородская правда

Беременным женщинам врачи советуют пить определённые напитки, которые полезны для их здоровья и здоровья будущего малыша. Очень важно, чтобы в организм мамы поступало достаточное количество жидкости.

Вода играет ключевую роль, помогая регулировать температуру тела, выводить токсины и обеспечивая нормальное функционирование всех систем организма. Рекомендуемая суточная норма потребления воды для беременных составляет 7−9 стаканов.

Фруктовые и овощные соки представляют собой ценный источник витаминов и минералов, необходимых для поддержания иммунитета и общего здоровья. Они обогащают рацион витаминами C, A и группы B, а также антиоксидантами, которые помогают бороться с окислительным стрессом.

Молоко является важным источником кальция, необходимого для формирования костной ткани и зубов будущего ребёнка. Оно также содержит высококачественный белок, витамины группы B, витамин D и другие полезные вещества, способствующие нормальному развитию плода и поддержанию здоровья матери.

Зелёный чай способствует улучшению пищеварения, обладает антиоксидантными свойствами и может помогать в борьбе с отёками, часто возникающими у беременных женщин. Однако следует помнить, что чрезмерное потребление кофеина, содержащегося в зелёном чае, может негативно сказаться на развитии плода, поэтому важно соблюдать умеренность.

Натуральные травяные чаи, такие как ромашка, шиповник и мята, могут быть полезны при раннем токсикозе, помогая уменьшить тошноту и улучшить общее самочувствие. Ромашка обладает успокаивающим эффектом, шиповник богат витамином C и помогает укрепить иммунитет, а мята способствует расслаблению и улучшению пищеварения.

Важно помнить, что любые изменения в рационе, включая употребление напитков, должны быть согласованы с врачом, ведущим беременность. Об этом сообщает ИА МариМедиа со ссылкой на специалистов перинатального центра Йошкар-Олы.