Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Кубы заявил о готовности страны дать отпор любому внешнему вторжению

Президент Кубы Мигель Диас-Канель в среду, 18 марта, заявил о готовности страны дать отпор любому внешнему вторжению. По его словам, США угрожают Кубе насильственным свержением конституционного строя.

По его мнению, Вашингтон намерен захватить страну, ее ресурсы, собственность и экономику, которую стремится подчинить себе. Диас-Канель назвал действия США ожесточенной экономической войной, направленной против всего народа Кубы.

— Перед лицом наихудшего сценария у Кубы есть одна уверенность: любой внешний агрессор столкнется с непреодолимым сопротивлением, — добавил он в соцсети Х.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о готовности России помочь Кубе.

Национальная электроэнергетическая система Кубы 16 марта полностью перестала работать. Государственная компания Unión Eléctrica de Cuba заявила, что начала процедуру восстановления. Министерство энергетики и горнодобывающей промышленности проводит расследование. Этот блэкаут произошел на фоне усугубления энергетического и экономического кризисов. Президент Кубы Мигель Диас-Канель 13 марта заявил, что остров более трех месяцев не получал нефть и работает на солнечной энергии, природном газе и за счет теплоэлектростанций.

Президент США Дональд Трамп объявил об энергетической блокаде Кубы. Он заявил, что введет 100-процентные пошлины против любой страны, которая поставит ей нефть. Глава государства также выразил надежду на то, что ему выпадет честь захватить Кубу.

Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше