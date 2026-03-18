Президент Кубы заявил о готовности страны дать отпор любому внешнему вторжению

Президент Кубы Мигель Диас-Канель в среду, 18 марта, заявил о готовности страны дать отпор любому внешнему вторжению. По его словам, США угрожают Кубе насильственным свержением конституционного строя.
По его мнению, Вашингтон намерен захватить страну, ее ресурсы, собственность и экономику, которую стремится подчинить себе. Диас-Канель назвал действия США ожесточенной экономической войной, направленной против всего народа Кубы.
— Перед лицом наихудшего сценария у Кубы есть одна уверенность: любой внешний агрессор столкнется с непреодолимым сопротивлением, — добавил он в соцсети Х.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о готовности России помочь Кубе.
Национальная электроэнергетическая система Кубы 16 марта полностью перестала работать. Государственная компания Unión Eléctrica de Cuba заявила, что начала процедуру восстановления. Министерство энергетики и горнодобывающей промышленности проводит расследование. Этот блэкаут произошел на фоне усугубления энергетического и экономического кризисов. Президент Кубы Мигель Диас-Канель 13 марта заявил, что остров более трех месяцев не получал нефть и работает на солнечной энергии, природном газе и за счет теплоэлектростанций.
Президент США Дональд Трамп объявил об энергетической блокаде Кубы. Он заявил, что введет 100-процентные пошлины против любой страны, которая поставит ей нефть. Глава государства также выразил надежду на то, что ему выпадет честь захватить Кубу.