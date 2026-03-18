Президент Кубы заявил о готовности страны дать отпор любому внешнему вторжению

Национальная электроэнергетическая система Кубы 16 марта полностью перестала работать. Государственная компания Unión Eléctrica de Cuba заявила, что начала процедуру восстановления. Министерство энергетики и горнодобывающей промышленности проводит расследование. Этот блэкаут произошел на фоне усугубления энергетического и экономического кризисов. Президент Кубы Мигель Диас-Канель 13 марта заявил, что остров более трех месяцев не получал нефть и работает на солнечной энергии, природном газе и за счет теплоэлектростанций.