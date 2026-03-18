Нижегородцев предупредили о рисках раннего открытия мотосезона

В первые весенние дни на дорогах Нижнего Новгорода уже проявились мотоциклисты и юные питбайкеры. Как рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, такое раннее открытие мотосезона может быть опасным. Его слова приводит НИА «Нижний Новгород».
Технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств» требует учитывать сезонность использования шин. Однако формально с началом календарной весны во многих регионах данные ограничения уже снимаются, за исключением некоторых северных территорий.
Эксперт отметил, что это довольно рискованно. Так как лед на дорогах еще не полностью растаял. Тем не менее, некоторым водителям сложно подождать еще неделю, и они выезжают на дорогу, подвергая опасности себя и окружающих.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что эксперт Бобылев раскрыл, почему китайские автомобили продолжат уходить из России.