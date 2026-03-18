Прокуратура пресекла незаконные работы на набережной около Уткиной дачи

Подрядчик начал укреплять берег без соответствующих разрешений.

Источник: прокуратура Петербурга

Природоохранная прокуратура Петербурга выявила нарушения при укреплении берега у усадьбы «Уткина дача». Подрядчик ведет работы в границах водоохранных зон рек Оккервиль и Охта, но не получил разрешение Комитета по природопользованию.

— Документ на использование водных объектов обязателен для таких работ, — пояснили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Участок принадлежит государственному учреждению. Несмотря на это, подрядчик приступил к берегоукреплению без оформления бумаг. Прокуратура внесла представления руководителю госучреждения и гендиректору строительной компании. Чтобы не допустить продолжения незаконных работ, специалисты объявили предостережения.

Материалы проверки передали в уполномоченный орган для возбуждения административного дела. Теперь подрядчику грозит штраф, а работы могут приостановить до получения всех разрешений.