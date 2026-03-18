Около 30 млн саженцев хвойных деревьев вырастят в Красноярском крае

На территории Ермаковского, Енисейского и Большемуртинского лесничеств планируют высадить 30 млн саженцев хвойных пород с открытой и закрытой корневой системой. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» Посадочный материал выращивают в 32 питомниках и 11 мини-теплицах, что полностью покрывает потребность региона в саженцах для лесничеств и арендаторов. Объемы лесовосстановления определяются ежегодно исходя из фактических площадей вырубок и погибших лесов, — поделился первый заместитель министра природных ресурсов и лесного комплекса края Алексей Большаков. Сейчас специалисты проводят осмотры техники и оборудования, арендаторы заключают договоры на приобретение посадочного материала, а с полным сходом снежного покрова начнутся работы по лесовосстановлению. В ведомстве добавили, что к первым посадкам в южных территориях региона планируют приступить в конце апреля — начале мая.