С рэпера Птахи принудительно взыскали долг свыше 300 тыс. рублей

С рэп-исполнителя Давида Нуриева, известного как Птаха, судебные приставы принудительно взыскали свыше 300 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют материалы исполнительных производств, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее сообщалось, что общий долг музыканта составлял почти 319 тысяч рублей, включая штрафы ГИБДД, другие административные взыскания, задолженность по исполнительным документам и исполнительский сбор.
На данный момент против него возбуждены два исполнительных производства. Одно связано с неоплаченным штрафом за повторный проезд на красный свет. Суд назначил 15 тыс. рублей, а с учётом исполнительского сбора сумма достигла 16,5 тыс. рублей. Часть долга уже погашена.
Второе производство касалось взыскания исполнительского сбора, но в ноябре 2025 года его прекратили из-за невозможности установить местонахождение должника или его имущества.
В ноябре прошлого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в песню, которую исполнила совместно с Птахой.
Ранее другого российского репера Гуфа приговорили к году условного срока за драку в бане.