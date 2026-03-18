С рэпера Птахи принудительно взыскали долг свыше 300 тыс. рублей

С рэпера Птахи судебные приставы принудительно взыскали свыше 300 тысяч рублей по совокупности долгов, включая штрафы ГИБДД и исполнительские сборы.

Источник: Аргументы и факты

С рэп-исполнителя Давида Нуриева, известного как Птаха, судебные приставы принудительно взыскали свыше 300 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют материалы исполнительных производств, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Ранее сообщалось, что общий долг музыканта составлял почти 319 тысяч рублей, включая штрафы ГИБДД, другие административные взыскания, задолженность по исполнительным документам и исполнительский сбор.

На данный момент против него возбуждены два исполнительных производства. Одно связано с неоплаченным штрафом за повторный проезд на красный свет. Суд назначил 15 тыс. рублей, а с учётом исполнительского сбора сумма достигла 16,5 тыс. рублей. Часть долга уже погашена.

Второе производство касалось взыскания исполнительского сбора, но в ноябре 2025 года его прекратили из-за невозможности установить местонахождение должника или его имущества.

В ноябре прошлого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в песню, которую исполнила совместно с Птахой.

Ранее другого российского репера Гуфа приговорили к году условного срока за драку в бане.

Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше