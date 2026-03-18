Нижегородцев пригласили в команду городских волонтеров

В Нижегородской области объявлен набор добровольцев для содействия проведению общероссийского приема голосов за проекты благоустройства. Помощь требуются жителям региона для выбора мест, которые будут благоустроены в предстоящем году. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.
Подать заявление на вступление в ряды волонтеров можно до 5 июня 2026 года (16+). Процесс голосования будет проходить с 21 апреля по 12 июня. Данная инициатива осуществляется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который теперь является частью новой национальной программы «Инфраструктура для жизни», запущенной по поручению президента.
Добровольцы окажут поддержку жителям Нижнего Новгорода в навигации по перечню объектов, выставленных на голосование. Среди них — парки, набережные, скверы, пешеходные зоны и основные площади.
Функции добровольцев включают информирование о предлагаемых дизайн-проектах и помощь в оформлении выбора понравившегося общественного пространства как непосредственно на месте, так и посредством портала «Госуслуги».
Кроме того, они предоставят разъяснения по временным рамкам реализации проектов и механизмам предложения собственных идей по улучшению городской среды.
Принять участие в волонтерской деятельности может каждый, кому исполнилось 14 лет. В текущем сезоне добровольческие усилия будут сосредоточены на информационных стойках и в зонах общественного пользования, способствуя жителям города сделать свой выбор в удобной и ясной форме.
Ранее нижегородские волонтёры организовали масштабную серию акций. Активисты посетили 422-й военный госпиталь перед 23 февраля, где подготовили для военнослужащих, проходящих лечение, специальную концертную программу.