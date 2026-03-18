Красноярский Роспотребнадзор усиливает контроль над качеством питьевой воды. Это связано с прогнозами и приближающимся паводковым периодом. Основную опасность в это время представляют собой талые воду, которые собирают различный мусор, отходы, фекалии животных. Они могут попасть в водоемы и принести возбудителей различных заболеваний.
В ведомстве прокомментировали, что специалисты ведут регулярный мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки. Работают по этому вопросу вместе с органами местного самоуправления и ресурсоснабжающими организациями. Главное — соблюдение санитарных норм и требований.
Гражданам настоятельно рекомендуют не пользоваться источниками на территориях, попадающих под затопление. Или кипятить воду перед использованием. Нужно соблюдать правила санитарной безопасности и личной гигиены. При появлении первых симптомов инфекционного заболевания (тошнота, рвота, слабость, повышение температуры) — немедленно обратиться за медицинской помощью.