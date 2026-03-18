Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане 75,8% грузовиков скрывают номера от весового контроля

В Татарстане в 2025 году на 13 автоматических пунктах весогабаритного контроля доля грузовиков со скрытыми госномерами достигла 75,8%. Об этом сообщает «Ъ».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Водители используют различные способы маскировки — от подручных предметов и магнитов до специальных механических устройств, позволяющих закрыть номер.

Подобные случаи отмечаются и в других регионах республики.