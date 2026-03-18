Речная навигация в Татарстане откроется 24 апреля

А 1 мая запустят рейс до Набережных Челнов.

Источник: Комсомольская правда

Сезон речной навигации в республике ориентировочно стартует 24 апреля. Первый рейс запланирован на 1 мая, сообщили в АО «Флот Татарстана».

В прошлом году навигация началась 25 апреля. В майские праздники запустят новый маршрут из Казани до Набережных Челнов на «Метеоре-2020» с остановками в Чистополе, Нижнекамске и Елабуге. Судно будет курсировать трижды в неделю.

С этого года навигация в Татарстане станет круглогодичной. Осенью «Парма-44» начнёт перевозить пассажиров через Волгу между Казанью и Верхним Услоном. Ранее флот пополнили два «Метеора» — имени Мусы Джалиля и Германа Серебренникова.

Напомним, Рустам Минниханов поручил подготовиться к сложному паводку из-за обильных снегов. Объем воды в снежном покрове превышает средние показатели в 1,5−2,5 раза.

