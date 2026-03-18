Shot: Слепни начали появляться в Центральной России из-за теплого марта

В Центральной России из-за теплого марта начали появляться слепни. Об этом в среду, 18 марта, сообщает Shot.
По его данным, первых насекомых уже заметили в Тверской области. Обычно слепни появляются в апреле, но в этом году высокая влажность и быстрое потепление ускорили их вылет из личинок. Эксперты отметили, что пик активности насекомых обычно приходится на конец июня — начало июля.
Самки слепней охотятся на людей и животных, используя белки крови для размножения. Их укусы болезненны: насекомые разрезают кожу колющими хоботками, вызывая покраснение, отек, зуд и жжение, иногда с кровотечением.
У некоторых людей возможна сильная аллергическая реакция с головокружением, затрудненным дыханием и отеком Квинке. В редких случаях последствия укусов слепней могут быть смертельными, передает Telegram-канал.
