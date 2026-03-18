В четырех районах Татарстана заметили перелетных птиц

Весна вступает в свои права на территории Татарстана. Вслед за грачами в республику начали массово возвращаться перелетные птицы. Как сообщает Госкомитет РТ по биологическим ресурсам, жители уже зафиксировали появление вяхирей (лесных голубей), жаворонков, скворцов, а также гусей и цапель.