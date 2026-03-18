В Ростовской области по заболеваемости лидируют метапневмовирус и риновирус

Некоторые негриппозные вирусы активно распространяются на Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области среди негриппозных вирусов лидируют метапневмовирус и риновирус, их доля среди таких же респираторных заболеваний в регионе составила 23,6% и 21,3%. Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора.

При этом в общей структуре заболеваний гриппозного и негриппозного происходждения на негриппозные вирусы (аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус и другие) приходится 90,6%. На грипп приходится 9,4%, доминирует вирус гриппа А (H3N2).

В Роспотребнадзоре отмечают, что в период с 9 по 15 марта заболеваемость ОРВИ и гриппом в Ростовской области не превышала эпидпорог и была на 5,3% ниже уровня предыдущей недели, но это не повод расслаблаться.

Особенно внимательными к своему здоровью должны быть люди, входящие в группу риска: беременные женщины, дедушки и бабушки, а также люди с хроническими заболеваниями. Родители должны обращать внимание на состояние детей и подростков.

Защититься от инфекций помогает элементарная профилактика. При недомогании необходимо сразу же обращаться к врачу. Самолечение недопустимо.

