После войны с США Иран изменит правила прохода танкеров через Ормузский пролив: подробности

Арагчи сообщил о планах Ирана изменить правила прохода через Ормузский пролив.

Источник: Комсомольская правда

Тегеран намерен изменить порядок судоходства в стратегически важном Ормузском проливе после завершения конфликта с США и Израилем. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи в интервью телеканалу Al Jazeera.

По словам министра, необходимо выработать новые механизмы регулирования, которые обеспечат безопасное судоходство на постоянной основе. Правила должны быть четкими и учитывать интересы как Ирана, так и всего региона.

Гарантами безопасности в проливе, по мнению Арагчи, должны стать страны, расположенные по обе его стороны — Иран, Оман и Объединенные Арабские Эмираты.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, в ответ Тегеран фактически заблокировал проход через Ормузский пролив. Такой шаг привел к резкому росту цен на энергоносители.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на данные трекинга судов и мнения экспертов пришло к выводу, что теперь пройти через пролив смогут лишь корабли, получившие одобрение Тегерана.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше