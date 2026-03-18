После войны с США Иран изменит правила прохода танкеров через Ормузский пролив: подробности

По словам министра, необходимо выработать новые механизмы регулирования, которые обеспечат безопасное судоходство на постоянной основе. Правила должны быть четкими и учитывать интересы как Ирана, так и всего региона.
Гарантами безопасности в проливе, по мнению Арагчи, должны стать страны, расположенные по обе его стороны — Иран, Оман и Объединенные Арабские Эмираты.
Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, в ответ Тегеран фактически заблокировал проход через Ормузский пролив. Такой шаг привел к резкому росту цен на энергоносители.
Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на данные трекинга судов и мнения экспертов пришло к выводу, что теперь пройти через пролив смогут лишь корабли, получившие одобрение Тегерана.