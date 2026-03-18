В Красноярском крае усилили контроль за качеством питьевой воды из-за ожидаемых паводков

Контроль за качеством питьевой воды усилили в Красноярском крае на фоне ожидаемых паводков, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Специалисты ведут регулярный мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки.
В Роспотребнадзоре предупредили, что основную опасность представляет риск попадания в водоёмы мусора, отходов, фекалий животных с талыми водами. Они могут стать источником возбудителей, например, таких заболеваний, как дизентерия и сальмонеллёз.
Жителям советуют не употреблять сырую воду из колодцев и родников, а также тщательно мыть руки с мылом. При появлении первых симптомов инфекции (тошнота, рвота, слабость, повышение температуры) важно немедленно обращаться к врачу.