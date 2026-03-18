CNN: Телескоп Уэбба заметил космические аномалии, ученые не знают, что это

Телескоп Уэбба сделал снимки крошечных фотобомб — космических аномалий, которые напоминают маленькие ярко-красные точки. Астрономы называют их малыми красными точками, или LRD, но до сих пор нет единого мнения о том, что это такое. Об этом сообщает телеканал CNN.
Появление этих точек спровоцировало появление сотен научных исследований. По словам Дженни Грин, профессора астрофизики в Принстонском университете, эти объекты так и остались загадкой.
Поначалу некоторые астрономы предполагали, что эти точки могут быть массивными галактиками из ранней Вселенной или черными дырами, окруженными пылью. Однако дальнейшие наблюдения опровергли эти первоначальные предположения, открыв путь для нескольких новых гипотез, многие из которых по-прежнему связаны с черными дырами.
«Я, конечно, думаю, что они питаются за счет растущих черных дыр, но есть и другие, более экзотические предположения, например, что это какая-то умирающая сверхмассивная звезда», — сказала Грин.
