В Башкирии с 21 марта открывается охота на медведя.

Как сообщал ранее «Башинформ», в связи с ростом численности медведей, в этом году минэкологии Башкирии решило стимулировать добычу диких животных через денежные выплаты за отстрел. Охотникам предлагаются премии в размере: 50 тысяч рублей — за добычу бурого медведя, 30 тысяч рублей — за добычу волка, 3 тысячи рублей — за добычу лисицы. Проект порядка выплаты вознаграждений пока еще находится на рассмотрении. Если он будет принят, премировать за отстрел хищников будут до 2028 года.