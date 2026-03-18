В Башкирии с 21 марта открывается охота на медведя.

С 21 марта на территории республики открывается весенняя охота на медведя, которая продлится до 10 июня, сообщили в минэкологии региона.
Прием заявок начался за 10 дней до открытия сезона охоты. Для того чтобы получить разрешение, охотнику необходимо оплатить пошлину (650 рублей), специальный сбор на медведя (3000 рублей), подать заявление в минэкологии РБ и пройти жеребьевку.
Объём допустимой годовой добычи медведей в этом году составляет от 550 до 600 особей. Добыча медведей возможна в закрепленных и общедоступных угодьях. Запрещена охота на самок с медвежатами текущего года рождения и на медведей в возрасте менее одного года.
Как сообщал ранее «Башинформ», в связи с ростом численности медведей, в этом году минэкологии Башкирии решило стимулировать добычу диких животных через денежные выплаты за отстрел. Охотникам предлагаются премии в размере: 50 тысяч рублей — за добычу бурого медведя, 30 тысяч рублей — за добычу волка, 3 тысячи рублей — за добычу лисицы. Проект порядка выплаты вознаграждений пока еще находится на рассмотрении. Если он будет принят, премировать за отстрел хищников будут до 2028 года.
По данным ведомства, за последние годы численность некоторых видов диких животных в Башкирии значительно выросла. К примеру, количество медведей за 10 лет увеличилось в два раза. Росту популяций способствовали разные факторы — снижение охотничьей активности, рост штрафов за браконьерство, обновление лесов в регионе. Хищники стали представлять угрозу жизни, безопасности и здоровью жителей — выходят к людям, зафиксированы случаи нападения, а также заражения бешенством.
Ранее сообщалось, что с 23 марта в республике стартует приём заявлений и выдача разрешений на охоту на пернатую дичь. Весенний сезон охоты на гусей, селезней уток, вальдшнепа, самцов глухаря и тетерева начнется 10 апреля и продлится до 10 мая. Сроки охоты по трем зонам представлены по ссылке.