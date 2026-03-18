Нижегородцам объяснили, как соединят новые тоннели метро с «Горьковской»

Метростроители рассказали, каким образом новые станции метро подключат к действующей «Горьковской» в Нижнем Новгороде. Ранее горожане спрашивали, почему тоннелепроходческий щит «Владимир» нельзя просто запустить до Горького без остановки. Разъяснения дали специалисты ГК «Моспроект-3», передают в ГУММиД.
Как пояснили эксперты, пройти щитом от Сенной сразу до действующей станции технически невозможно. Это потребовало бы остановки движения на линии и закрытия «Горьковской» для пассажиров. Чтобы этого избежать, в месте будущего соединения обустраивают монтажную камеру — котлован, где щит опустят, смонтируют, а после поднимут там тоннелепроходческий комплекс.
После проходки в котловане построят два небольших тоннеля открытым способом. Их соединят с тупиками, которые специально оставили «на перспективу», когда строили «Горьковскую» в начале 2010-х годов.
Напомним, на улице Горького готова половина стартового котлован для метрощитов. На площадке уже вынуто 7300 кубометров грунта и смонтировано более 200 тонн металлоконструкций.