В Иркутске на День города не будет салюта. На пресс-конференции, которая прошла 18 марта в пресс-центре «Комсомольской правды» в областном центре, представили план праздничных мероприятий ко Дню города. Юбилей отметят в течение двух дней — 6 и 7 июня 2026 года: столице Приангарья исполнится 365 лет.
— Мы очень долго на эту тему рассуждали, но приняли решение, что лучше мы усилим программу на земле и сделаем её более яркой, — прокомментировала советник мэра города Иркутска Инга Корочкина.
В связи с этим, запуск фейерверков решили организовать на 9 Мая, а ко Дню города подготовят программу, которая будет более насыщенной и запоминающейся, чем просто салют.
