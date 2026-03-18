Льготный прокат оборудования для реабилитации активно используют волгоградцы

В Волгоградской области активно развивается система льготного проката реабилитационного оборудования, и она пользуется большим спросом. С начала этого года более 700 жителей региона взяли в аренду необходимое оснащение, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию. Услуга доступна в 42 пунктах по всей области, что делает ее максимально удобной для населения.