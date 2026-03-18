Льготный прокат оборудования для реабилитации активно используют волгоградцы

В Волгоградской области активно развивается система льготного проката реабилитационного оборудования, и она пользуется большим спросом. С начала этого года более 700 жителей региона взяли в аренду необходимое оснащение, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию. Услуга доступна в 42 пунктах по всей области, что делает ее максимально удобной для населения.
Во временное пользование можно взять различные средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия. Они значительно облегчают повседневную жизнь маломобильных людей и тех, кто за ними ухаживает. Среди наиболее востребованных — функциональные кровати, ходунки, опорные трости, кресла-коляски и опоры под спину. Ассортимент оборудования постоянно расширяется, чтобы максимально удовлетворить потребности жителей.
Кроме того, на базе этих же учреждений работают «Школы родственного ухода». Здесь любой желающий может обучиться навыкам долговременного ухода за тяжелобольными людьми и освоить правила правильного использования реабилитационного оборудования.