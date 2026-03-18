Как выбрать безопасные яйца: советы специалистов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. К Всемирному дню яичницы, который отмечается 18 марта, специалисты Красноярского филиала ЦОК АПК напомнили, как выбрать качественные и безопасные яйца.
Эксперты отмечают, что яйца остаются одним из базовых продуктов: в одном курином яйце содержится около 6,5 г белка и 78 ккал, а также ряд необходимых микронутриентов. При этом употреблять их следует умеренно — в среднем 1−2 яйца не чаще 3−4 раз в неделю.
Особое внимание специалисты советуют уделять безопасности. В сырых и недостаточно термически обработанных яйцах могут содержаться бактерии, включая сальмонеллу и листерии, поэтому предпочтение стоит отдавать яйцам, приготовленным вкрутую или в виде яичницы.
Перед поступлением в продажу продукция проходит лабораторный контроль. В этом году в Красноярском крае проверена партия из 113 тысяч яиц на соответствие требованиям технических регламентов.
При выборе в магазине рекомендуется обращать внимание на маркировку: буква «Д» означает диетические яйца (более свежие), «С» — столовые. Также важно проверять целостность скорлупы и чистоту продукта. Цвет скорлупы значения не имеет — он зависит только от породы птицы.
Свежесть яйца можно определить простым способом: если при погружении в воду оно всплывает, продукт испорчен. Хранить яйца следует до 25 суток при температуре не выше +20 градусов, а перед приготовлением — обязательно мыть.