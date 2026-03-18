В Красноярском крае усилили контроль за качеством воды из-за паводка

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае в преддверии паводкового периода усилили контроль за качеством питьевой воды. Мониторинг проводит управление Роспотребнадзора.

Источник: НИА Красноярск

Как сообщили в ведомстве, специалисты отслеживают санитарно-эпидемиологическую обстановку и взаимодействуют с органами местного самоуправления и ресурсоснабжающими организациями. Особое внимание уделяется соблюдению санитарных требований, в том числе при организации пунктов временного размещения.

В Роспотребнадзоре отмечают, что в период паводка возрастает риск загрязнения водоемов талыми водами. Вместе с ними в источники могут попадать мусор, отходы и биологические загрязнители, что повышает вероятность распространения инфекций, включая дизентерию и сальмонеллез.

Жителям региона рекомендуют не употреблять сырую воду из колодцев и родников, особенно на подтопляемых территориях, соблюдать правила гигиены и при первых признаках недомогания обращаться за медицинской помощью.