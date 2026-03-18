В Красноярском крае усилили контроль за качеством воды из-за паводка

В Роспотребнадзоре отмечают, что в период паводка возрастает риск загрязнения водоемов талыми водами. Вместе с ними в источники могут попадать мусор, отходы и биологические загрязнители, что повышает вероятность распространения инфекций, включая дизентерию и сальмонеллез.