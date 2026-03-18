Для болельщиков «Ротора» назначили две допэлектрички 20 марта

Дополнительные рейсы волгоградских электричек для футбольных болельщиков назначили на 20 марта, когда на Волгоград Арене пройдет матч «Ротора» и воронежского «Факела». Как сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге, один электропоезд после окончания матча довезет болельщиков на юг Волгограда, другой — в Волжский.

Расписание допэлектричек:

— № 6339 Краснооктябрьская — Шпалопропитка отправлением со ст. Краснооктябрьская в 21:58, с о.п. Мамаев Курган (нижняя платформа) — в 22:05, прибытием на ст. Шпалопропитка в 23:11;

— № 6437/6438 Волгоград-1 — Волжский отправлением со ст. Волгоград-1 в 22:13, с о.п. Мамаев Курган (верхняя платформа) — в 22:19, прибытием на ст. Волжский в 22:57.

Фото Приволжской ж/д.