Для болельщиков «Ротора» назначили две допэлектрички 20 марта

Дополнительные рейсы волгоградских электричек для футбольных болельщиков назначили на 20 марта, когда на Волгоград Арене пройдет матч «Ротора» и воронежского «Факела». Как сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге, один электропоезд после окончания матча довезет болельщиков на юг Волгограда, другой — в Волжский.