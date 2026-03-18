В отдалённом селе Красноярского края открыли новый ФАП для 275 жителей

До этого сельчане лечились в приспособленном деревянном доме 1932 года постройки.

В селе Николаевка Идринско-Краснотуранского округа начал работу новый фельдшерско-акушерский пункт. Объект построен в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в правительстве Красноярского края.

Отмечается, что до этого сельчане, а это 275 человек, из них 61 ребёнок, лечились в приспособленном деревянном доме 1932 года постройки.

Село находится в 25 километрах от райцентра Краснотуранска и в 115 километрах от Минусинска — теперь качественная помощь стала ближе.

В новом здании есть кабинет приёма, совмещённый со смотровой, процедурная и помещения для хранения лекарств. Почти всё оборудование — отечественное.

Главный врач Краснотуранской районной больницы Прохор Убиенных отметил, что фельдшер Галина Вайс с более чем 30-летним стажем теперь работает в достойных условиях.

Уже в апреле в медпункте проведёт приём акушер-гинеколог, а в село приедут передвижные маммограф и флюорограф из Минусинска.

Николаевский ФАП стал частью масштабной модернизации первичного звена в округе. В 2025 году здесь также построили четыре ФАПа и открыли врачебную амбулаторию.

