В отдалённом селе Красноярского края открыли новый ФАП для 275 жителей

В селе Николаевка Идринско-Краснотуранского округа начал работу новый фельдшерско-акушерский пункт. Объект построен в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в правительстве Красноярского края.
Отмечается, что до этого сельчане, а это 275 человек, из них 61 ребёнок, лечились в приспособленном деревянном доме 1932 года постройки.
Село находится в 25 километрах от райцентра Краснотуранска и в 115 километрах от Минусинска — теперь качественная помощь стала ближе.
В новом здании есть кабинет приёма, совмещённый со смотровой, процедурная и помещения для хранения лекарств. Почти всё оборудование — отечественное.
Главный врач Краснотуранской районной больницы Прохор Убиенных отметил, что фельдшер Галина Вайс с более чем 30-летним стажем теперь работает в достойных условиях.
Уже в апреле в медпункте проведёт приём акушер-гинеколог, а в село приедут передвижные маммограф и флюорограф из Минусинска.
Николаевский ФАП стал частью масштабной модернизации первичного звена в округе. В 2025 году здесь также построили четыре ФАПа и открыли врачебную амбулаторию.
Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае введут новые выплаты для безработных и работодателей.