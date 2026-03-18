Гражданка Молдовы в США возмущена выбором «пресловутой диаспоры», которая сделала жизнь в родной стране невыносимой.
В своем видео-обращении она сравнивает цены и приходит к выводу, что в Молдове все в 2−3 раза дороже, чем в США.
Например, она заплатила за отопление дома 270 кв.м (!) за январь 150 долларов. В Молдове этой суммы не хватило бы и на квартиру 50 кв.м.
Литр бензина в США стоит 14 леев, и народ возмущается. Это при зарплатах 4−5 тысяч долларов.
В такой ситуации, считает блогер, виновата диаспора, которая отдала голоса на выборах за правящую сегодня власть.
Сложно не согласиться. Но столь часто представители диаспоры возмущаются результатами голосования на выборах, что возникает закономерный вопрос: А наши соотечественники заграницей, действительно голосовали за ПАС и Санду? Или все-таки выбор — это результат подсчета голосов самой правящей партии?! В Молдове и Санду, и ПАС на выборах провалились — хватило 4 лет ада.