ФСБ задержала подростка, планировавшего теракт в храме Башкирии

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщили о задержании в Уфе подростка, подозреваемого в вербовке старшеклассников для участия в террористической деятельности.
По данным ведомства, несовершеннолетний пытался склонить сверстников к вовлечению в противоправные действия. Задержанный также планировал совершение террористического акта в одном из православных храмов на территории Башкирии.
В Следственный комитет (СК) России уточнили, что подростку уже предъявлено обвинение по статьям, связанным с террористической деятельностью. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и возможных соучастников.
В минувший понедельник, 16 марта, сотрудники ФСБ задержали в Крыму мужчину, подозреваемого в передаче информации украинским спецслужбам. По данным ведомства, 45-летний житель города Феодосии передавал Киеву фотоматериалы, содержащие данные о военной технике.