Калининградские таможенники передали военным изъятый терминал спутниковой связи

Оборудование для обеспечение голосовой связи через интернет или IP-сеть, обнаружили в марте 2025 года на иностранном судне, которое пришло в Светлый из Греции. Речь идет о совершенно новом комплекте спутникового оборудования британского производства, который не был отражен в документах, представленных судовым агентом. А это нарушение и статья «Недекларирование».