Калининградские таможенники передали военным изъятый терминал спутниковой связи

Прибор будет служить на благо Минобороны РФ.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Калининградской областной таможни передали представителям Министерства обороны России комплект из терминала спутниковой связи и IP-телефона, который стоит более 750 тыс. рублей. Как рассказали в пресс-службе таможни, ранее этот аппарат был изъят и обращен в федеральную собственность.

Оборудование для обеспечение голосовой связи через интернет или IP-сеть, обнаружили в марте 2025 года на иностранном судне, которое пришло в Светлый из Греции. Речь идет о совершенно новом комплекте спутникового оборудования британского производства, который не был отражен в документах, представленных судовым агентом. А это нарушение и статья «Недекларирование».