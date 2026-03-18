Калининградские таможенники передали военным изъятый терминал спутниковой связи

Сотрудники Калининградской областной таможни передали представителям Министерства обороны России комплект из терминала спутниковой связи и IP-телефона, который стоит более 750 тыс. рублей. Как рассказали в пресс-службе таможни, ранее этот аппарат был изъят и обращен в федеральную собственность.
Оборудование для обеспечение голосовой связи через интернет или IP-сеть, обнаружили в марте 2025 года на иностранном судне, которое пришло в Светлый из Греции. Речь идет о совершенно новом комплекте спутникового оборудования британского производства, который не был отражен в документах, представленных судовым агентом. А это нарушение и статья «Недекларирование».