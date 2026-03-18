Клуб психологической помощи для восстановления после инфаркта открылся в красноярской больнице

В отделении ранней медицинской реабилитации Красноярской краевой клинической больницы № 20 имени И. С. Берзона начал свою работу клуб психологической помощи для восстановления после инфаркта.
По информации министерства здравоохранения края, открытие психологического клуба стало продолжением развития реабилитационной службы больницы, которая является одной из ведущих площадок региона по восстановлению пациентов после сосудистых катастроф.
«Именно работа клинического психолога занимает важное место в коррекции эмоционально-волевых расстройств, возникающих у пациентов перенесенного инфаркта», — отметил заведующий отделением, врач-невролог Сергей Кабыш.
Начало деятельности клуба психологической помощи выводит реабилитационную работу на новый уровень. Если раньше взаимодействие с психологом носило сугубо индивидуальный характер в палате, то формат клуба подразумевает групповые занятия и создание сообщества.
«Для пациентов, перенёсших острый инфаркт миокарда и другие серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы социализация имеет большое значение. После таких событий пациент сталкивается не только с физическими ограничениями, но и с сильным психологическим стрессом, тревогой за своё здоровье и страхом перед повторными приступами. В клубе люди с похожим опытом смогут получать профессиональную поддержку, общаться друг с другом и делиться историями восстановления. Такое взаимодействие помогает легче адаптироваться к новым условиям жизни, повышает мотивацию к реабилитации и особенно актуально для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, которым важно не только медицинское лечение, но и эмоциональная поддержка», — прокомментировала медицинский психолог Марина Федоськина.
По словам специалистов, профилактическая работа также направлена на предупреждение факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, формируются навыки управления стрессом, поддерживается здоровый образ жизни, повышается приверженность лечению и меняются поведенческие привычки. Такая работа особенно актуальна, поскольку профилактика и контроль факторов риска играют ключевую роль в предотвращении повторных приступов и сохранении качества жизни пациентов.
