Клуб психологической помощи для восстановления после инфаркта открылся в красноярской больнице

«Для пациентов, перенёсших острый инфаркт миокарда и другие серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы социализация имеет большое значение. После таких событий пациент сталкивается не только с физическими ограничениями, но и с сильным психологическим стрессом, тревогой за своё здоровье и страхом перед повторными приступами. В клубе люди с похожим опытом смогут получать профессиональную поддержку, общаться друг с другом и делиться историями восстановления. Такое взаимодействие помогает легче адаптироваться к новым условиям жизни, повышает мотивацию к реабилитации и особенно актуально для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, которым важно не только медицинское лечение, но и эмоциональная поддержка», — прокомментировала медицинский психолог Марина Федоськина.