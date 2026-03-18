Оборудование для реабилитации могут взять напрокат волгоградцы

Жители Волгоградской области могут взять оборудование для реабилитации напрокат. В регионе работает 42 пункта, которые оказывают такого рода услуги. В 2025 году ими воспользовались 3,6 тысяч человек, сообщают в облкомсоцзащиты.
В пунктах проката можно получить во временное пользование функциональные кровати и ходунки, опорные трости и кресла-коляски, а также опоры под спину — эти техсредства пользуются особенно частым спросом. Предоставляют здесь и протезно-ортопедические изделия.
Кроме того, на базе центров соцобслуживания работают «Школы родственного ухода» — в них можно обучиться навыкам долговременного ухода за тяжелобольными и освоить правила использования реабилитационного оборудования. Занятия проходят как очно, так и дистанционно. В случае необходимости, специалисты могут выехать на дом и проконсультировать, как организовать помещение в соответствии с требованиями доступной среды.
