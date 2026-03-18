Tasnim: Иран устроил ракетную атаку на авианосец США «Авраам Линкольн»

ВС Ирана провели новую ракетную атакую на американский авианосец «Авраам Линкольн». Об этом сообщает агентство Tasnim News.
Утверждается, что Иран провел операцию и выпустил мощные ракеты, которые вынудили «Авраам Линкольн» сменить свое расположение.
Как говорится в заявлении, это было сделано в «ответ на чудовищные преступления Соединенных Штатов и военно-морского флот армии».
Ранее американский авианосец уже подвергался ударам со стороны иранских военных. Всего в зоне конфликта располагается два американских авианосца. При этом США намерены наращивать военно-морскую группировку на Ближнем Востоке.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.