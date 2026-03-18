В Красноярске стартовал чемпионат России по сноуборду

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске начался чемпионат России по сноуборду. Сейчас проходят квалификационные этапы в дисциплине биг-эир, а на этой неделе состоятся соревнования в слоуп-стайле.
В составе команды Красноярского края выступают 14 спортсменов краевой Академии зимних видов спорта: 11 мужчин и 3 женщины. В их числе — члены национальной сборной России: Арсений Максимов, победитель первенства России 2026 года в биг-эир, и Виктория Ибрагимова, многократная призерка чемпионатов страны. Также в числе участников — победители чемпионата Сибирского федерального округа Николай Марков (слоуп-стайл) и Владислав Петров (биг-эир), а также серебряный призер Кирилл Спирин (биг-эир).
Соревнования пройдут с 18 по 25 марта в кластере «Сопка». Вход для зрителей свободный, сообщили в Министерстве спорта Красноярского края.
