Тысячелетний Навруз: от зороастризма до наших дней — как встречают персидский Новый год в Иране и Средней Азии

В целом в Навруз принято щедро угощать гостей — не закрывают даже двери домов, чтобы соседи могли присоединиться к празднику. Нельзя ругаться, грустить, припоминать прошлые обиды. Также не принято работать — приготовление праздничного стола не считается, а убраться нужно успеть до торжеств. В праздник нельзя носить старую одежду, обязательно нужно надеть что-то новое. Запрещено отпускать гостя, не накормив его, — это признак неуважения. Непременно надо встретить Навруз в семейном кругу. Считается, что в противном случае будешь семь лет скитаться по миру. Не стоит и давать в долг, иначе лишишься достатка.