«К сожалению, среди нашего брата очень много простодушных балбесов»

— Я с удовольствием начал смотреть сериал «Встать на ноги». Гошка Куценко — один из моих ближайших друзей, я его очень люблю. И девочка рядом с ним хорошая — Мила Ершова. И тема интересная. Я посмотрел три серии — мне нравится. Я не киноман, хотя у меня есть любимые фильмы. Одно время у меня даже был в телефоне фильм «Мой друг Иван Лапшин», я мог смотреть его в поезде с любого места. У меня старые вкусы, олдскульные. Люблю ранние фильмы Никиты Михалкова, ничего не могу с этим поделать. Могу бесконечно пересматривать «Неоконченную пьесу для механического пианино», «Пять вечеров». Очень люблю Станислава Андреевича Любшина. И когда понимаю, что он меня знает и говорит: «Саня, привет», меня переполняет чувство собственной значимости. Я благодарен этому поколению. К сожалению, поколение моих театральных родителей уходит. Но ничего, я здесь. Подхвачу этот флаг, если он упадет из чьих-то рук.